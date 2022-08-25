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Bu cümleleri eşinize sakın söylemeyin! İşte evlilik bitiren sözler

Bu cümleleri eşinize sakın söylemeyin! İşte evlilik bitiren sözler

Kimse boşanmak için evlenmez. Evlilik kurumunu idare etmek de oldukça zordur. Eşler birbirlerini idare etmek için birçok yönteme başvursa da bazen bu yöntemler yeterli olmayabilir. Bazı evliliklerin, bireylere zarar verdiği için bitmesi daha sağlıklıdır. Fakat göz göre göre güzel giden bir ilişkiyi mahvetmeyi de kimse istemez. İşte eşinize söylememeniz gereken o cümleler...

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Tartışmalarda sinirlerinize hakim olamayıp söylediğiniz bazı sözler, eşinizle aranızı daha kötü yerlere sürükleyebilir ve hatta sizi boşanma noktasına da getirebilir. Hiç kimse mutsuz olmak için evlenmez. Fakat evlilik sürecinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları nedeniyle bazı sorunlar da ortaya çıkabilir. Tartışma esnasında çiftler genellikle ağızlarından çıkan cümleleri sinirle söylerler. Öfkeyle fevri davranıp kalp kıran pek çok cümle söylenebilir. Evlendiğinizde ya da ilişki sürecindeyken partnerinizle tartışma esnasında kullandığınız sözlere dikkat etmelisiniz. Evliliklerde derin yaralar bırakan bazı laflar, hayatınızda güzel giden birçok şeyi mahvedebilir. Evliliklerde kavga anında bile söylenmemesi gereken cümleleri sizler için derledik.

Boşanmak istiyorum

Evliliklerde yaşanan olumsuz olaylar neticesinde bazı anlaşmazlıklar ve tartışmalar meydana gelebilir. Bu tartışmaları sakince bir neticeye  bağlamaya çalışmak gerekir. Ancak evliliklerde tartışma esnasında çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimelerden biri maalesef ki "boşanmak istiyorum" oluyor. En ufak tartışmalarda bile bunu söylemek pişman olcağınız bi hata olabilir ve geri dönülmeyen yollara girmenize sebep olabilir. Eşiniz böylelikle size olan güvenini kaybedebilir. Her öfkeli anınızda bu cümleyi kullanmanız son derece kalp kırıcı ve yıpratıcı olabilir.

Korkaksın, işe yaramazsın

"Korkaksın" ya da "İşe yaramazsın" gibi cümleleri kavga anında bile söylediğinizde eşiniz kendisini yetersiz hissedebilir ve anında sizden uzaklaşabilir. Ağzınızdan çıkan bu sözler karşı tarafı oldukça tahrik eder ve onların da size aynı çirkin ve itici cümleleri söylemelerine neden olur. Yaşadığınız küçük bir tartışmada bu sözleri sarfederseniz, kendinizi içinden çıkılmayan bir durumun içinde bulabilirsiniz. Gerçekten tartışmaya başladıysanız bu cümleleri kullanmak yerine ilk önce biraz sakinleşmeyi ve daha sonra daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmayı deneyin.

Senin hatan, senin yüzünden

Evliliklerde çiftler, yaşanan tartışmalar esnasında genellikle hep birbirlerini suçlar. Kimse kendi hatasını maalesef ki fark etmez. Her zaman tüm sorunun partnerinden çıktığını düşünür ve söyler. Birlikte yaptığınız işlerde istenmeyen sonuçlarla karşılaştığınızda suçu sadece kesinlikle eşinize atmayın. Bu eylem sadece aranızdaki tartışmanın büyümesine ve içinden çıkılmaz bir hal almasına yol açar. Öfkeyle eşinize kırıcı cümleler kurmak yerine önce sakinleşip daha sonra sağlıklı düşünerek hareket etmeye çalışın. Aranızdaki problemi çözdükten sonra tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Yapıcı davranışlarla aranızdaki sorunları çözüp evliliğinizin huzurunu koruyun ve birbirinizden uzaklaşmanıza sebebiyet vermeyin.

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