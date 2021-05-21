Bu çocuk kimin tetikçisi?

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sorduğu sorular olay yarattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı toplantıya, Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili soruları damga vurdu.

Geçtiğimiz günlerde yayımladığı video ile Süleyman Soylu'yu hedef alan Sedat Peker ile ilgili sorular soran gazeteci Musab Turan, "3,5 yaşındaki oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan utanıyorum sizlerin çocuklarınız yok mu?" diye sordu.

“Oğlumun yüzüne bakarken utanıyorum”

AA muhabiri şunları söyledi:

* Sayın bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narko bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı?

Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?. Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor.

Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi?. Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?

Bakan Varank'tan yanıt

Bakan Varank, muhabire şu yanıtı verdi:

3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi. Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır.

Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir.