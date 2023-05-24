Bu çiçekler yenilebiliyor! Sterssiz bir hayat mümkün! İşte harika görüntüler!
Tunus'un kuzeydoğusunda yer alan Cenduba vilayetinde yaşayan ve 22 yıl gazetecilik yapan Sonya el-Abidi, aradığı huzuru yenilebilir çiçek yetiştiriciliğinde buldu.
Tunuslu gazeteci Sonya el-Abidi:
- "Gazetecilik mesleğini 22 yıl boyunca severek yaptım. Ama benim gönlümde çocukluğumdan beri hep toprakla uğraşma isteği vardı"
"Yenilebilir çiçek üretimi uzun zamandır hayalini kurduğum ve tüm yönleriyle inceledikten sonra hayata geçirdiğim bir proje"
İlaç yapımında ve mutfakta kullanılan nadir çiçekler yetiştiren 45 yaşındaki Abidi, ülkesinde 2021 yılında "en iyi iş kadını" ödülünü aldı.
Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Cenduba vilayetinde yaşayan Abidi, AA muhabirine, 22 yıllık mesleğini bırakarak toprağa dönme kararını ve yenilebilir çiçek yetiştiriciliğinde elde ettiği başarıları anlattı.