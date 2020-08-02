Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
2 Ağustos hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.
Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice esmesi bekleniyor.