Bu binada Erdoğan'ın odasında bana verilen 'Non Classıfied' rakam: 5 değil 10 milyon Suriyeli göçmenimiz var

Karşımızda bugüne kadar görmediğimiz, “Yeni nesil” bir terörist var.

1999 doğumlu…Yani 23 yaşında.

Doğum yeri Halep…

Yani bir Suriye vatandaşı olarak doğmuş.

Kürt değil, muhtemelen Arap ve muhtemelen Afrika kökenli bir Arap.

Ama iddia o ki, PKK-YPG adına çalışıyor.

YÜZÜNÜ BİLE SAKLAMAYAN ‘YENİ NESİL” BİR TERÖRİST

Böylesine kanlı bir eyleme giderken bile yüzünü saklamak gibi bir derdi yok.,

Yakalanıp önümüze çıkarıldığında ise “Biçare”, “Şaşırmış” bir profile bürünüyor.

Yani bildiğimiz fanatik, suratı eski dille “Tekallus etmiş” kendini patlatan militan terörist profiline hiç uymuyor.

Ama bu, onun terörist olmadığı anlamına gelmiyor.

Koyduğu bomba patladı ve 6 insanımız hayatını kaybetti.

ÇOĞUMUZ BU KIZIN YÜZÜNE BAKINCA NE GÖRDÜK

Evet, pek pek çoğumuz bu kızın bu haline, yüzünün ifadesine baktığımızda bildiğimiz bir terörist profili görmedik ama, itiraf edelim başka bir şey gördük:

Bir “Suriyeli göçmen meselesi” değil mi.,..

Hepimizin aklına yeniden “5 milyon Suriyeli göçmen” kilişesi gelmedi mi…

Siz belki öyle düşündünüz…

Bense kendime şu soruyu sordum:

“Beş milyon mu…”

Nedenini anlatacağım.

Şimdi geriye, bir ay öncesine dönüyorum.

BU BİNAYI KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNÜNDE SELFİE YAPTIĞI BİNAYLA KARIŞTIRMAYIN

Geçen ay New York’ta Amerikan-Türk Derneği’nin gala gecesinde Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’yla karşılaştık.

Galada kısa bir sohbet yaptık ve ertesi gün de New York’da BM binası karşısındaki “Türkevi’nde” kendisini ziyarete gittim.

Burasını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun önünde selfi yaptığı TÜRGEV’in tartışmalı binası ile karıştırmayın.

Bu bina Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ait ve ta Süleyman Demirel döneminde Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in girişimi ile satın alınmış.

BM binası karşıda elinizle tutabilirmişsiniz gibi duruyor. İçi, çalışma düzeni çok modern bir görüntü veriyor.

Konsolosluk bölümünde dünyada az görülebilecek bir teknoloji ve çalışma biçimi var.

Bu cadde üzerinde ABD dışında özel temsilcilik binası bulunan tek ülke Türkiye.

Bu da Sabri Çağlayangil’in uzak görüşlülüğünün eseri.

Binada Burhan Doğançay’ın tabloları ve çektiği harika fotoğraflar var.

ERDOĞAN’IN ÇALIŞTIĞI ODADA BANA VERİLEN “NON CLASSIFIED” RAKAM

Büyükelçi’nin odası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’a gittiğinde görüşmelerini yaptığı oda.

Gördüğünüz bu fotoğrafı da New York Başkonsolosumuz Reyhan Özgür’le, binanın terasında çektirdik.

Arkada BM binası örülüyor.

Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu, doyenlik kariyerine Demirel’in zamanında başlamış, Suriye ve Orta Doğu’yu en iyi bilen diplomatımızdır diyebilirim.

Onunla bol bol Suriye konusunu konuştuk. İzni olmadığı için bu konuşmayı yazamıyorum.

Yalnız o konuşma sırasında verdiği bir rakam var ki, “Classified”, yani gizli bir bilgi olmadığı halde, bugüne kadar çoğumuz ne anlama geldiğini pek düşünmemişti.

Büyükelçi’ye “O bölgede kaç kişi yaşıyor” diye sordum.

“5 milyon kişi” dedi.

Tabii ki Büyükelçi bu rakamı “Göçmen” olarak ifade etmedi. Sadece “O bölgede yaşayan insan sayısı olarak”, herkese açık bir bilgi olarak söyledi.

Nitekim Google’da bir arama yaparsanız, 2.5’la 5 milyon arasında rakamlar verildiğini görüyorsunuz.

Yorum tamamen bana ait.

BU EKTRA 5 MİLYONU ORADA KİM, KİMİN PARASI İLE BESLİYOR

Bugün Suriye’nin sınırımıza yakın hiç küçümsenmeyecek, 8835 kilometre karelik bir bölümü Türk Ordusunun kontrolunda.

Ve bölgede 5 milyon kişi yaşıyormuş.

Evet yanlış duymadınız .

Beş milyon kişi.

Peki bu insanların konumu ne?

Hemen hepsinin Suriye vatandaşlığı var.

Ancak fiili olarak Türkiye’de yaşıyorlar.

Küçümsenmeyecek bir bölümü de Suriye’nin öteki bölgelerinden göçetmiş kişiler.

Türkiye Cumhuriyeti orada 100 bin konut yaptırıyor. Bir bölümü teslim edildi bile.

Okullar, sağlık, güvenlik Türkiye tarafından sağlanıyor.

ÖSO adı verilen güya “Özgür Suriye Ordusu”derseniz, hepsi maaşlarını Türkiye’den alıyor.

Ve bugüne kadar bütçe görüşmeleri dahil hiçbir belgede Türkiye’nin bu bölgedeki “Extra Suriyelilere” yaptığı harcamanın miktarı ve kaynağı hakkında resmi bir rakam görmedik.

YENİ NESİL TERÖRİSTİN GELDİĞİ BÖLGEDE 30 BİN DE EKSTRA HTŞ TERÖRİSTİ VAR

Son zamanlarda, orada yaşayan insanlardan maaşını devletimizin ödediği ÖSO örgütü üyeleri hakkında taciz, yolsuzluk, kayırma ve yağma iddiaları giderek artıyor.

Ve daha da önemlisi orada HTŞ adı verilen ve El Kaide’den ayrılma bir örgüt daha var.

BM tarafından “Terörist” listesine alınmış durumda.

En önemlisi de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye tarafından da terörist kabul edilen bir örgüt bu.

BM kayıtlarına göre 30 binden fazla silahlı terörist militanı var.

İşte bu HTŞ s on zamanlarda Türk ordusunun kontrolundaki bölgede etki alanını genişletiyor.

Batı basınında yer alan bazı yazılara göre “Türk ordusu bunları kontrolda zorluklarla karşılaşmaya başladı…”

NEW YORK TİŞÖRTLÜ YENİ NESİL TERÖRİSTE BAKARKEN ŞU SORU AKLINIZA GELMEDİ Mİ

Orta Şark’ın bu lanetli bölgesi artık “Yeni nesil terörist” üretmeye başladı.

Nitekim, İçişleri Bakanı, “PKK-YPG adına çalışan bir eleman” derken, Reuters Ajansına adını vermeden konuşan bir “Türk yetkili”, “İŞİD bağlantısı ihtimalini de dışlamıyoruz” diyor.

Haklı…

Orası Orta Doğu…

Orada kimin eli kimin cebinde belli değil.

Bir kalleşlik coğrafyası orası.

Beyoğlu bombacısına bakarken siz de artık şu soruyu sorma zamanının geldiğini düşünmüyor musunuz?

Hadi içerdekilerden vazgeçtik. Peki aralık ev kapımızın hemen avlusundaki bu ekstra 5 milyon Suriyeli göçmenimiz ne olacak?…

Yeni nesil her New York tişörtlü terörist bir bomba bıraktığında mı hatırlayacağız bu devasa sorunu…

BU EXTRA 5 MİLYON SURİYELİ GÖÇMENİMİZ NEREYE DÖNECEK

Kollektif hafızasızlığımız hiç olmazsa şunu unutmamalı.

Bu kadın Türkiye’ye Esad’ın kontrolü dışındaki bir bölgeden girdi.

O zaman bu kontrolsüz ara bölgede yaşayan ekstra 5 milyon kişi ne olacak?

Suriye’ye dönecekler mi sanıyorsunuz?

Kendileri için yapılan 100 bin konutta ev verilen Suriyeli’lerin acaba kaçı o evlerde yaşıyor, kaçı şimdiden kiraya verip İzmir veya İstanbul’ veya Gaziantep’te yaşamaya devam ediyor?

Bilebiliyor muyuz? Veya bize söyleniyor mu?

Sakın bana “Sınırları kontrol ediyoruz” demeyin.

Yeni nesil bombacı sınırların kontrol edilemediğini bir kere daha gözümüzün içine soktu.

RABİA İŞARETİNİ UNUTTUYSAK ARTIK ESED’İ DE UNUTUP ESAD’A GEÇEBİLİRİZ

Başından beri aynı şeyi söylüyorum.

Tek çare artık “Rabia” işareti gibi, “Esed” lafını da unutup, Esad’la masaya oturmak, yeniden güven inşa etmek ve ortak bir çözüm aramak.

Yeni nesil teröre karşı yeni nesil bir dış politika gerekli…

Şunun hafızasız kafamızın bir köşesine yazalım. Bugün 5 milyon değil, fiilen 10 milyon Suriyeli göçmenimiz var…

Ve onlara harcadığımız her kuruş, bizim ihtiyaç sahibi vatandaşımızın,

sağlık, refah, eğitim, hayat kalitesi ve güvenliğinden alınmış bir kuruştur.