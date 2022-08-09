Bu besinleri evinize bile sokmayın! İşte en sağlıksız gıdalar
Gün içinde sıklıkla tükettiğimiz gıdaların birçoğu aslında sağlığımıza oldukça zararlı. İşte hemen hemen her gün tükettiğimiz en sağlıksız besinler...
Sağlığımız açısından tükettiğimiz yiyecek ve içeceklere mümkün olduğunca fazla özen göstermeye çalışıyoruz. Ancak istemesek de ya kendimiz ya da çocuklarımız sağlıksız besinleri bir şekilde tüketebiliyor. Bu zararlı besinlerin başında genellikle hazır gıdalar veya katkı maddesi içeren besinler geliyor. İşte sık sık tükettiğimiz ve hemen hemen her evde bulunan dünyanın en sağlıksız besinleri...
Kahve kreması
Kahve kreması olarak kullandığımız ürünlerin içerisinde genelde krema bulunmamaktadır.
Onun yerine ise su, şeker ve soya fasulyesi veveya kanola yağından oluşurlar.
Ek olarak kahve kremalarının içerisinde mono ve digliserit gibi çeşitli katkı maddeleri de bulabilir. Kahveyi de zararlı bir besine dönüştüren hazır kahve kremalarını kesinlikle kullanmanız önerilmemektedir.