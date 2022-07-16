Bu besinlere dikkat! Ömrünüzden 20 yıl gidiyor!

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya yol açan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtiyor. Örneğin; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir. Dr. Green, yüksek oranda doymuş yağ içeren et tüketimi, sivilce oluşumuna katkıda bulunuyor. Bunun nedeni; daha yağlı et kesiminin yüksek konsantrasyonlarda insülin artış faktörü ile ilişkili olmasıdır. İnsülin büyüme faktörü, sebum üretiminde ve nihayetinde akne oluşumuna neden olan androjen üretimini uyarır. Dr. Green, yağlı etlerin aksine daha yağsız proteinlerin tüketilmesini öneriyor. Bu sayede cilt üzerindeki etki büyük oranda azalabilir. Tavuk, balık, hindi gibi etler, hem kaliteli hem de daha az miktarda yağ içeren alternatifler olarak akne oluşumunu da engelleyebilir.