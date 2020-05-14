Bu besinler içerisinde asit barındırıyor miktarına dikkat etmek önemli!
Tercih ettiğiniz besinler vücudunuzun PH derecesini etkilemektedir. Peki, hangi besinler ne kadar alkali, ne kadar asidik? İşte yanıtı!
Asidik besinler fazla tüketildiğinde vücut için sorun teşkil ederler. Bu sorun meydana geldiğinde alkali beslenerek, asit dengesi korunmalıdır. Tabi alkali beslenmede de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
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Alkali beslenmede, asidik besinlerin alkali besinleri dörtte bir oranında aşmaması gerekir. Şeker hastalığı, yoğun stres, damar sertliği gibi durumlar varsa vücutta asitlenme yüksektir ve alınan asidik besinlerin miktarına ayrıca dikkat edilmelidir.
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Hafif asidik yiyecekler
Nohut, pirinç, kestane, tatlı su balığı, ayçiçek yağı, bitki çayları, mandalina, olgun üzüm, portakal, papaya, incir, kivi….
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Orta düzeyde asidik yiyecekler
Kepek ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf, balık, ayva, nar, ceviz, kaju, Antep fıstığı…
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