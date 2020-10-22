Bu besinler grip ve koronavirüsten koruyor! Güçlü bir bağışıklık için bunları tüketin

Haftada 2-3 kez tüketin: Duvan, “Balık, Omega-3 yağ asitlerinden zengin içeriğe sahiptir. Özellikle soğuk deniz balıklarında yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 yağ asitlerine rastlayabiliriz., Omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık üzerinde güçlendirici etkisi olduğu ve özellikle kolon ve prostat kanserleri için koruyucu etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilmektedir" dedi.