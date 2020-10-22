Bu besinler grip ve koronavirüsten koruyor! Güçlü bir bağışıklık için bunları tüketin
Koronavirüse karşı mücadele ederken grip mevsimine girilmesiyle tüketilecek doğru besinlerin önemi daha da arttı. Hem grip hem de Covid-19’dan koruyan besinler neler? İşte yanıtı.
Bağışıklık sistemimizin vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan, onlarla savaşmamızı sağlayan bir savunma sistemi olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Simay Duvan, özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonu gibi birçok hastalıkla başa çıkmanın yolunun güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini söyleyerek bağışıklığı güçlendirecek besinleri sıraladı.
Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın beslenme ile yakından ilişkili olduğunu ifade eden Diyetisyen Simay Duvan, balık tüketiminin özellikle de bu dönemde ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Haftada 2-3 kez tüketin: Duvan, “Balık, Omega-3 yağ asitlerinden zengin içeriğe sahiptir. Özellikle soğuk deniz balıklarında yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 yağ asitlerine rastlayabiliriz., Omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık üzerinde güçlendirici etkisi olduğu ve özellikle kolon ve prostat kanserleri için koruyucu etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Güçlü bir bağışıklık sistemi için haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilmektedir" dedi.
Vitaminler olmazsa olmaz: Simay Duvan, "Sebze ve meyvelerin oldukça zengin antioksidan (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) içeriğine sahip olduğuna dikkat çekti.