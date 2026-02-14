BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98

Bu besinler akciğerleri resmen canlandırıyor! İşte şifa deposu 10 besin...

|
Bu besinler akciğerleri resmen canlandırıyor! İşte şifa deposu 10 besin...

Nefes darlığı, kaderiniz değil. Bugünlerde pek çok insan, bu şikayetlerle yaşam kalitesinin düştüğünü belirtiyor. Ancak uzmanlar, solunum problemlerinin sadece çevresel faktörlerden kaynaklanmadığını, yanlış beslenmenin de akciğer sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini söylüyor.

Bu besinler akciğerleri resmen canlandırıyor! İşte şifa deposu 10 besin... - Resim: 1

Nefes darlığı, göğüs sıkışması ve çabuk yorulma… Bugün pek çok kişi, bu şikayetlerle yaşam kalitesinin düştüğünü belirtiyor. Ancak uzmanlar, solunum problemlerinin sadece çevresel faktörlerden kaynaklanmadığını, yanlış beslenmenin de akciğer sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini söylüyor. Peki, sağlıklı akciğerler için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte uzmanların önerdiği, akciğer sağlığınızı destekleyecek 10 besin!

15
Bu besinler akciğerleri resmen canlandırıyor! İşte şifa deposu 10 besin... - Resim: 2

"Nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam, istemsiz aşırı kilo kaybı en önemli belirtiler arasında"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, vücudun yiyecekleri nasıl enerjiye dönüştürdüğünü ve bunun için sağlıklı bir solunum sistemine ihtiyaç duyduğunu açıklıyor. Güngör, oksijenle işlenen gıdaların doğru şekilde metabolize edilmesi için doğru besinlerin seçilmesinin önemine dikkat çekiyor:

"Sağlıklı ve çeşitli besinlerle dengeli bir beslenme, akciğerlerinizi korur ve sağlıklı nefes almanızı sağlar."

25
Bu besinler akciğerleri resmen canlandırıyor! İşte şifa deposu 10 besin... - Resim: 3

Ayrıca, karbonhidratların metabolize olurken daha fazla karbondioksit ürettiğini, yağların ise daha az karbondioksit ürettiğini belirten Güngör, solunum sıkıntısı çeken kişiler için daha düşük karbonhidratlı ve daha yüksek yağlı diyetlerin faydalı olacağını söylüyor.

35
Bu besinler akciğerleri resmen canlandırıyor! İşte şifa deposu 10 besin... - Resim: 4

Akciğer Sağlığını Destekleyen 10 Besin

Arpa, Yulaf ve Mercimek

Lif bakımından zengin olan bu besinler, B vitamini, magnezyum ve selenyum içerir. Bu gıdalar, akciğer sağlığını destekleyerek fonksiyonların iyileşmesine yardımcı olur.

Taze Sebzeler

Pancar, biber, kabak, domates, kırmızı lahana ve pazı gibi sebzeler, yüksek lif ve flavanoid içeriği sayesinde akciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Aynı zamanda KOAH ve akciğer kanseri riskini azaltır.

Elma ve Yaban Mersini

Yüksek antosiyanin içeren bu meyveler, akciğerlerin oksidatif hasardan korunmasına yardımcı olur.

Zerdeçal, Yeşil Çay, Kahve ve Kakao

Antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip bu fonksiyonel gıdalar, damar sağlığını destekler ve akciğer fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yapar.

Omega-3 Kaynağı Besinler

Hamsi, sardalya ve deniz somonu gibi omega-3 kaynağı besinler, hava yolu damar geçirgenliğini artırarak akciğer sağlığını korur.

45