Bu besinler akciğerleri resmen canlandırıyor! İşte şifa deposu 10 besin...

"Nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam, istemsiz aşırı kilo kaybı en önemli belirtiler arasında"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, vücudun yiyecekleri nasıl enerjiye dönüştürdüğünü ve bunun için sağlıklı bir solunum sistemine ihtiyaç duyduğunu açıklıyor. Güngör, oksijenle işlenen gıdaların doğru şekilde metabolize edilmesi için doğru besinlerin seçilmesinin önemine dikkat çekiyor:

"Sağlıklı ve çeşitli besinlerle dengeli bir beslenme, akciğerlerinizi korur ve sağlıklı nefes almanızı sağlar."