Bu belirtileri sakın göz ardı etmeyin! Mide hazımsızlığı karıştırılıyor ama kalp krizi belirtisi olabilir...

Uzman sağlık kuruluşları, kalp kaynaklı bir şikayet ile mide kaynaklı ağrının kişinin kendi kendine kesin olarak ayırt edilmesinin zor olabileceğini vurguluyor. Amerikan Kalp Derneği, belirtilerin kalp kaynaklı olup olmadığı konusunda şüphe varsa tıbbi yardım alınmasını öneriyor.

HER GÖĞÜS YANMASI KALP HASTALIĞI DEĞİL

Öte yandan göğüste yanma veya hazımsızlık her zaman kalp sorununa işaret etmiyor. Reflü ve hazımsızlık da göğüste yanma, şişkinlik, bulantı ve geğirme gibi şikayetlere neden olabiliyor.

Ancak göğüs ağrısı veya rahatsızlığı aniden başladıysa, geçmiyorsa ya da nefes darlığı, terleme, bulantı ve vücudun diğer bölgelerine yayılan ağrıyla birlikte görülüyorsa bunun yalnızca "gaz" olduğu düşünülerek beklenmemesi gerekiyor. Kalp krizi şüphesinde acil tıbbi yardım alınması önem taşıyor.

Not: Bu belirtiler farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Tanı için kişinin kendi kendine değerlendirme yapmak yerine sağlık profesyoneline başvurması gerekir.