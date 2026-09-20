Bu belirtileri sakın göz ardı etmeyin! Mide hazımsızlığı karıştırılıyor ama kalp krizi belirtisi olabilir...
Yaz aylarında soğuk ve gazlı içeceklerin de etkisi ile mide sorunları baş gösteriyor. Ancak mide sorunu sanılan bazı rahatsızlıklar ve belirtiler aslında kalbiniz ile ilgili olabilir. İşte dikkate alınması gereken o belirtiler...
Günlük hayatta sıkça gaz, hazımsızlık ya da mide rahatsızlığı sanılarak geçiştirilen bazı belirtiler, vücudun önemli bir uyarısı olabilir. Özellikle eşlik eden bazı şikayetler ortaya çıktığında uzmanlar, bu sinyalin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Günlük hayatta mide rahatsızlığı, hazımsızlık veya gaz olarak değerlendirilen bazı şikayetler, nadiren de olsa kalp kaynaklı olabilir. Özellikle göğüste baskı veya yanma ile birlikte nefes darlığı, bulantı ve terleme gibi belirtiler ortaya çıktığında durumun basit bir sindirim sorunu olduğu düşünülmemeli.
GAZ VE HAZIMSIZLIKLA KARIŞABİLİYOR
Kalp krizi belirtileri her zaman şiddetli göğüs ağrısı şeklinde ortaya çıkmayabilir. Amerikan Kalp Derneği, kalp krizinde göğsün ortasında baskı, sıkışma, dolgunluk veya ağrı hissinin yanı sıra mide bölgesinde rahatsızlık, bulantı ve nefes darlığının da görülebileceğini belirtiyor.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi de kalp krizinin bazen hazımsızlık gibi hissedilebileceğine dikkat çekiyor. Göğüste yanma, doluluk ve şişkinlik hissi bu nedenle mide kaynaklı bir rahatsızlıkla karıştırılabiliyor.
ÖZELLİKLE BU BELİRTİLERE DİKKAT
Göğüs bölgesindeki rahatsızlığa kol, sırt, boyun, çene veya mide bölgesine yayılan ağrı eşlik ediyorsa daha dikkatli olunması gerekiyor. Nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi veya olağandışı yorgunluk da kalp krizi sırasında görülebilen belirtiler arasında yer alıyor.
Uzman sağlık kuruluşları, kalp kaynaklı bir şikayet ile mide kaynaklı ağrının kişinin kendi kendine kesin olarak ayırt edilmesinin zor olabileceğini vurguluyor. Amerikan Kalp Derneği, belirtilerin kalp kaynaklı olup olmadığı konusunda şüphe varsa tıbbi yardım alınmasını öneriyor.
HER GÖĞÜS YANMASI KALP HASTALIĞI DEĞİL
Öte yandan göğüste yanma veya hazımsızlık her zaman kalp sorununa işaret etmiyor. Reflü ve hazımsızlık da göğüste yanma, şişkinlik, bulantı ve geğirme gibi şikayetlere neden olabiliyor.
Ancak göğüs ağrısı veya rahatsızlığı aniden başladıysa, geçmiyorsa ya da nefes darlığı, terleme, bulantı ve vücudun diğer bölgelerine yayılan ağrıyla birlikte görülüyorsa bunun yalnızca "gaz" olduğu düşünülerek beklenmemesi gerekiyor. Kalp krizi şüphesinde acil tıbbi yardım alınması önem taşıyor.
Not: Bu belirtiler farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Tanı için kişinin kendi kendine değerlendirme yapmak yerine sağlık profesyoneline başvurması gerekir.