Bu arada Uganda'yı tanıtım ödülü YCHP'nin!

Önce dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa edişinin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmeyişi ile başlayalım…

Öyle bir etki yaptı ki ülkeye Korona Virüs’ü unutturan saatler yaşattı.

Bakan Soylu sokağa çıkma gecesi ortaya çıkan manzara nedeniyle bütün sorumluluğu üzerine alma erdemliliğini gösterdi…



Çıktı dedi ki;

“Eleştirileri ve hakaretleri kabul ettim’

Soylu tarzı bir açıklama değildi...

Bütün sorumluluğu üzerine alırken "Hakaretleri kabul etim" sözü çok manidardı...



Peki



Koordinasyondan sorumlu kim?



Sağlık bakanlığımız



Bilim kurulu ve sağlık bakanlığı neyi talep ederse diğer bakanlıklar da onu yapmakla mükelleftir.



İçişleri de onların talebini yerine getirir...



Ve o gecenin genelgesi aslında 24 Mart’ta yazılmış.

Marketlerin açık kalma saati 09.00- 21.00 olarak açık ve net olarak belirtilmiş...

Sokağa çıkma kararı ne zaman alındı..

10 Nisan gecesi saat 22.00’de...



Yani sokağa inip marketlere hücum edenlerin özrü kabahatinden büyük oldu ama bütün ihale Bakana kaldı!.



Zaten “Bir hata yapsa” diye pusuda bekleyenlerin mal bulmuş mağribi gibi saldırıya geçmelerine neden oldu…



Yalnız kaldı…

Sayın Bakanı iyi tanıyanlar bilir çok çalışkandır ama çokta duygusaldır…

Pire için yorgan yakar!



Öyle de yaptı..



Çıktı istifa etti…



Ama böylesine millette karşılığı olan bir bakanın gidişi kadar ucuz olmamalıydı!



Öyle de oldu...

Milletin bir anda Korona Virüs’ ü unutup istifaya tepkisini koyması sosyal medyadan Cumhurbaşkanının istifayı kabul etmemesi için Soylu’ya destek olarak kısa zamanda 2 milyon tweet atması görülmüş bir şey değil..



Çünkü milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı kabul etmeyeceğine inancı büyüktü..



Öyle de oldu..



Milletin adamı Bakanının her alanda hakkını teslim eden, onur edici sözler kullanarak istifayı kabul etmeyerek milleti sevindirdi..



Ardından MHP lideri Bahçeli çıktı;

“Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir "dedi.



Ama birilerinin de heveslerini kursaklarında bıraktı. “Soylu’ dan Kurtardık” derken karşılarında "Daha güçlü bir Soylu gerçeği" ile yüzleştiler...



O birilerinin lideri Soylu düşmanlığı zirve yapmış YCHP...

Sonrası ise HDP'den başlayın, PKK'ya, FETÖ'ya giden malum güçler!



Başta YCHP'ye "Geçmiş olsun" diyelim!..



Onlar "Uganda üzerinde yüksek lisans" yapmaya devam etsinler...





Y CHP’nin muhalefet anlayışının geldiği nokta “Temel fıkrası” gibi maşallah..



Belli ki tek suçlusu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan…



18 yıldır yene, yene akıllarını başlarından almış!



Ne yaptıysalar, hangi yola başvurduysalar, hangi takviyeleri alsalar da bir türlü Tayyip Erdoğan’ı yıkamamanın verdiği eziklik hissini yaşamalarını anlayışla karşılamak gerek..



Hal böyle olunca "siyaseten akıl sağlıklarını " kaybetmişler..



Öyle bir akıl tutulması yaşıyorlar ki;



Türkiye’ye karşı Uganda’yı örnek göstermeye kadar gittiler…



Artık Tayyip Erdoğan ile mücadeleye karşı ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa’dan umudu kesmişler, Uganda’ya sarılmışlar…



Güler misin ağlar mısın?



CHP İstanbul Milletvekili, Kemal Bey’in has adamı Gürsel Tekin diyor ki;



“Uganda kadar iyi yönetemiyorsunuz. Almanya gibi günde 59 bin test yapıp, kamuoyunu bilgilendirerek karar alıp, ekonomiye de can suyu olacak paketleri açıklasaydınız da biz de alkışlasaydık. Almanya değil Uganda hükümeti kadar olamadınız.”



Güler misin ağlar mısın!



Hızını kesememiş ardından bir paylaşım daha; …



“Uganda'da ilk vaka 13 Mart'ta ilan edildi. Uçuşları durdurdular. Yurt dışından gelenleri karantinaya aldılar. Her tür toplantıyı yasakladılar. Toplumu bilgilendirip 30 Mart'ta belli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Uganda'da 53 vaka var Uganda Türkiye'den iyi yönetiliyor.”



Yapma Gürsel Bey!..



Bu güzel ülkeyi Korona Virüs ile mücadelede Uganda ile kıyaslamak hem kendi hemde partiniz YCHP adına skandaldır.

Partiniz diyorum..

Çünkü onlarda bir ses çıkarmadı size..

Demek ki süper güç Amerika dünyanın en kötü yönetilen ülkesi!



Kafa bu kafa!



O zaman göre dünyanın en iyi yönetilen 10 ülkesi şunlar;



1-Papua Yeni Gine (2 vaka)



2-Burundi (3 vaka)



3-Güney Sudan (3 vaka)



4-Gambiya (4 vaka)



5-Bhutan (5 vaka)



6-Nikaragua (7 vaka)



7-Moritanya (7 vaka)



8-Sierra Leone (8 vaka)



9-Malavi (9 vaka)



10- Surinam (10 vaka)

Öyle ya..



Ama Gürsel Beyin Uganda'sı başarısız olmuş, ilk 10’a girememiş!



İşte kafa bu kafa!.



Gerçekten CHP’nin siyaseten akıl sağlığını kaybettiği söylersek haksızlıktı yaparız Allah aşkına...



ABD…



İngiltere…



Fransa…



İspanya…



İtalya gibi dünya ülkeleri…



Dünya Sağlık Örgütü…



Türkiye’den övgü dolu sözlerle bahsedip teşekkür ederken, CHP’nin çıkıp kendi ülkesini kötüleyip Uganda’yı örnek göstermesi, CHP’den bu milletin umudunu kesmesinin vesikasıdır…



20 bin ölüsü olan ABD’nin 15 bin ölüsü olan İspanya’nın 15 bin ölüsü olan İtalya’nın 6 bin ölüsü olan İngiltere’nin hükümetleri istifa etmiyor ama bu zihniyete göre Türk hükümeti istifa etsin!..

Uganda sizinle gurur duyuyordur...



Gürsel Bey davet mektubu bekler mi bilmem ama Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni “Kim bu Gürsel Tekin?” demiştir çoktan..



Yakın da “Ugandayı tanıtım ödülü” için ülkesine davet ederse şaşırmamak gerekir..



Yanına da Özgür Özel’i, Veli Ağbaba’yı, Mahmut Tanal’ı alarak gidebilir…

İYİ Partili Aytun Çıray'ı da unutmamalı!..



Çünkü zihniyet aynı...



Hayat Uganda’da güzel!



Şöyle baktım defalarca Ugandaya giden Murat Özer sosyal medya hesabından mesaj göndermiş;

Diyor ki;



"Uganda’ya defalarca gittim.



Gürsel Bey bilmiyor olabilir.



Birkaç şehir dışında elektrik su ve yol yok.



Pek çok insan vatandaş bile değil.



Ülkenin büyük kısmında sokak yok ki, çıkma yasağı olsun…"



Hayırlı yolculuklar Gürsel Bey!



Allah aşkına...

İnsanlar ülkesine nasıl böyle kıyaslar!..



Muhalefet bu mu?

Yapmayın Allah aşkına…



Gözünüzü bürümüş, kalplerinizi mühürlemiş Tayyip Erdoğan düşmanlığı için devletinizi Uganda ile kıyaslayıp karalamak ayıptır !.



YCHP’ nin geldiği son nokta işte bu!



ABD’si, Batı’sı herkes Türk devletine teşekkür ederken Türkiye’ye karşı Uganda devletini örnek gösteren YCHP'nin siyasi iflası hayırlı olsun.

Kemal Bey!..

Uganda sizinle gurur duyuyor!..

Allah akıl-izan versin…