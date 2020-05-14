Bu alışkanlıklar besinlerin değerini düşürüyor aman dikkat!

Zeytinyağının yüksek ısıya maruz bırakılması

Zeytinyağı, omega 3 ve omega 6 gibi sağlıklı yağ asitleri içerir. Ancak zeytinyağı yüksek ısıda pişirmek için uygun bir gıda değil. Zeytinyağı, ceviz, badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarını yüksek ısıya maruz bırakmak faydalı yağ asitlerinin bozulmalarına yol açıyor. Bu yüzden zeytinyağını yemekler piştikten sonra eklemeli ya da soğuk olarak kullanmalısınız. Zeytinyağını güneş ışığından ve ısıdan korumalı, pencere önlerinde ve ocağın hemen yanında muhafaza etmemelisiniz.