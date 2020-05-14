Bu alışkanlıklar besinlerin değerini düşürüyor aman dikkat!
Sağlıklı beslenmek, hastalıklardan korunmak için her zaman olduğundan çok daha değerli bir hale geldi. Gıdaların değerini kaybetmemesi için neler yapılmalı? Hangi alışkanlıklardan uzak durmalı? İşte besinlerin değerini azaltan o alışkanlıklar!
Sağlığımız için tükettiğimiz besinleri yıkarken ya da pişirirken yaptığımız hatalar besinlerin değerinin düşmesine sebep oluyor.İşte besinlerin değerini azaltan o alışkanlıklar!
Zeytinyağının yüksek ısıya maruz bırakılması
Zeytinyağı, omega 3 ve omega 6 gibi sağlıklı yağ asitleri içerir. Ancak zeytinyağı yüksek ısıda pişirmek için uygun bir gıda değil. Zeytinyağı, ceviz, badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarını yüksek ısıya maruz bırakmak faydalı yağ asitlerinin bozulmalarına yol açıyor. Bu yüzden zeytinyağını yemekler piştikten sonra eklemeli ya da soğuk olarak kullanmalısınız. Zeytinyağını güneş ışığından ve ısıdan korumalı, pencere önlerinde ve ocağın hemen yanında muhafaza etmemelisiniz.
Sebzeleri çok ince doğramak
Sebzeleri doğramak, besin değerlerini öldüren bir başka sık yapılan hata. Sebze ve meyvelerinizin besin değerlerini kaybetmemek için incecik doğramak yerine iri parçalar halinde doğramayı deneyin.
Eti, yoğurt ve peyniri birarada tüketmek
Kalsiyum kaynağı yoğurt ve peynir gibi besinler, etlerle beraber tüketildiğinde demir emilimini azaltıyor. Demir kaynağı olan etleri yeşillik, biber, limon gibi C vitamini kaynakları ile tüketmek demir emilimini yükseltiyor ve bu mineralden maksimum fayda sağlamamıza yardım ediyor.