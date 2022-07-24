Bu akşam sahne alacaktı! Gülşen'in Şile konseri yasaklandı
Son zamanlarda çıkardığı "Lolipop" şarkısıyla, çektiği kliple çok konuşulan pop müziğinin yıldızı Gülşen, iddialı sahne kostümleriyle gündeme damga gibi vurmuştu. Birçok sanatçı tarafından da kıyafetleri eleştirilen şarkıcı geçtiğimiz gün Ereğli'de konser vermiş, belediye başkanı Halil Posbıyık'ın esprili sözleri olay olmuştu. Gülşen'in bugün Şile'de vereceği konser bir gün önceden kaymakamlık tarafından iptal edildi. Paylaşımla duyuran güzel şarkıcı hayranlarını üzdü...
Son olarak çıkardığı "Lolipop" şarkısıyla gündeme bomba gibi düşen Pop Müziği'nin yıldızı Gülşen giydiği birbirinden cesur sahne kostümleriyle çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde verdiği Ereğli konserinde Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın söylediği esprili sözler dikkat çekmişti. Belediye başlanı "Kıskananlar çatlasın! Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz!" demişti. Gülşen'in bugün Şile'de vereceği konser bir gün önceden kaymakamlık tarafından iptal edildi. Konser organizatörü de sosyal medyada bir açıklama yaparak konserin iptal edildiğini duyurdu. İşte haberin detayları...
Sahne kıyafetleriyle magazin gündemine damga vuran şarkıcı Gülşen'in bu akşam Şile'de vereceği konser iptal edildi.
En son Ereğli'de sahneye çıkan şarkıcı Gülşen 23 Temmuz akşamı Şile'de konser verecekti.
Sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran ve birçok sanatçı tarafından eleştirilen Gülşen'in konseri bir gün önce Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.