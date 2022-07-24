Bu akşam sahne alacaktı! Gülşen'in Şile konseri yasaklandı

Son olarak çıkardığı "Lolipop" şarkısıyla gündeme bomba gibi düşen Pop Müziği'nin yıldızı Gülşen giydiği birbirinden cesur sahne kostümleriyle çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde verdiği Ereğli konserinde Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın söylediği esprili sözler dikkat çekmişti. Belediye başlanı "Kıskananlar çatlasın! Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz!" demişti. Gülşen'in bugün Şile'de vereceği konser bir gün önceden kaymakamlık tarafından iptal edildi. Konser organizatörü de sosyal medyada bir açıklama yaparak konserin iptal edildiğini duyurdu. İşte haberin detayları...