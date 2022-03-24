Bu akşam saat 23:53'e aman dikkat! Uçak kazası ve depremi bilen Dinçer Güner Handa Kazanova'dan burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner perşembe günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay, 14.57 ile 23.53 arasında Yay burcunda boşlukta olacak; Enerjik, hareketli, neşeli, keyifli bir güne ve enerjiye işaret etmektedir. Hoşgörü ve aslında affetme zamanıdır. Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır.