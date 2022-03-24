Bu akşam saat 23:53'e aman dikkat! Uçak kazası ve depremi bilen Dinçer Güner Handa Kazanova'dan burç yorumları...
Yaptıkları çarpıcı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova geçtiğimiz günlerde "depremler, yer hareketliliği devrede olabilir" demesinin ardından Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu. Güner'in "uçak kazaları, grevler, isyanlar söz konusu olabilir" yorumu sonrasında ise Çin'de 132 kişinin öldüğü uçak kazası yaşandı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner perşembe günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay, 14.57 ile 23.53 arasında Yay burcunda boşlukta olacak; Enerjik, hareketli, neşeli, keyifli bir güne ve enerjiye işaret etmektedir. Hoşgörü ve aslında affetme zamanıdır. Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır.
Spora başlamak için en ideal zamanlardır. Ya da yoga, pilates gibi aktiviteleri de araştırabilirsiniz. Pot üstüne pot kırma zamanıdır aman dikkat edin, ağzınızdan çıkanlara,düşüncesizce davranışlarda bulunmayın.
Sakarlıklar peşinizi bırakmayabilir, dikkatsiz ve dağınık bir gün aslında. Yeni deneyimlere, yeni konulara, farklı ilgi çekici şeylere yönelebiliriz.