Bu akşam İzmir'e gelecekti! Su aygırının saldırısına uğradı
Türkiye'ye gelmeyi planlayan Kenyalı Edwin Mokua, su aygırının saldırısına uğrayarak yaralandı.
28 yaşındaki atlet, ülkesindeki Ewaso Nehri kıyısında açık bir alanda idman yaparken bölgede otlanan su aygırının saldırısına uğradı. Ağır şekilde yararlanan atlet hastaneye kaldırıldı.
14
Olayın yaşandığı sırada Mokua'nın birkaç metre önünde koşan Kipkoskei, yaşananları, "Ben hayvanları geçtim ancak birkaç saniye sonra arkama baktığımda Mokua'yı göremedim." dedi.
24
Konuşmasının devamında Kipkoskei "Daha sonra kendini su aygırlarından birinin elinden kurtarmaya çalışırken gördüm. Onu kurtarmaya çalışmadan önce diğerlerini korkutup kaçırdım." sözleriyle anlattı.
34
İzmir'de 4 Ekim'de düzenlenecek uluslararası maratona katılmak için hazırlanan Mokua, bu akşam Türkiye'ye gelmeyi planlıyordu.
44