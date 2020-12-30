Bu akşam 21.30'a dikkat tüm kanallarda Gain reklamı olacak! İşte Gain'de yer alacak dizi ve ünlüler
Yeni dijital platform Gain, kadrosunda birbirinden ünlü isimlerle bugün yayın hayatına başladı. Gain reklam kampanyasıyla tüm Türkiye'yi sarsacak.
Filli Boya’nın eski sahibi iş insanı Gözde Akpınar’ın sahibi olduğu Gain Medya’nın dijital platformu birbirinden iddialı programları, dizileri ve bünyesine kattığı ünlü isimlerle bugün yayın hayatına başladı. Gain platformu Acun Ilıcalı'nın Exxen'ine rakip olarak gösteriliyor.
Gain'in bugun itibariyle Google Play ve AppStore uygulamasından indirmeye sunuldu. Gözde Akpınar'ın Twitter paylaşımındaki detay tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyecek bir kampanyayı ortaya çıkardı.
Akpınar dün yaptığı paylaşımda "Uzun zamandan sonra... Yarın 21.30’da roadblock reklamda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Roadblock reklam detayıyla Akpınar, Gain reklamıyla seyirciyi ekrana bağlayacak.
Roadblock reklam, barikat reklam anlamına geliyor. Bir TV izleyicisi reklamı görüp kanal değiştirse dahi tüm kanallarda aynı reklamı görmeye devam edecek. Bu akşam 21.30'da tüm TV kanallarında Gain reklamının yayınlanması bekleniyor.
İşte Gain'de yer alacak programlar ve diziler...