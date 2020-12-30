Bu akşam 21.30'a dikkat tüm kanallarda Gain reklamı olacak! İşte Gain'de yer alacak dizi ve ünlüler

Roadblock reklam, barikat reklam anlamına geliyor. Bir TV izleyicisi reklamı görüp kanal değiştirse dahi tüm kanallarda aynı reklamı görmeye devam edecek. Bu akşam 21.30'da tüm TV kanallarında Gain reklamının yayınlanması bekleniyor.



İşte Gain'de yer alacak programlar ve diziler...