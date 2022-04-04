Bu 9 belirtiye dikkat! Koronavirüste semptom listesi güncellendi
2 yıldır yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. 'XE' isimli yeni bir varyantın göründüğü İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) semptom listesini güncelledi. İşte listeye eklenen 9 yeni koronavirüs belirtisi...
2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.
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İngiltere'de 'XE' adı verilen yeni varyant ortaya çıkarken Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) koronavirüs semptom listesini güncelledi.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre NHS listeye 9 yeni semptom birden ekledi.
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NHS semptom listesine eklenen dokuz yeni Kovid-19 belirtisi arasında vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal de yer aldı.
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