BTK'nin verileri ortaya çıktı! Herkes bunu şikayet etti

Hizmet bazında bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla şikayet, 49 bin 240 ile mobil iletişim alanına ilişkin yapıldı. Geçen yılın ilk 6 ayında en çok şikayetin iletildiği "internet hizmet sağlayıcılığı" kategorisi ise bu yıl 44 bin 707 ile ikinci sırada yer aldı.