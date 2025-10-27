BTK'nin verileri ortaya çıktı! Herkes bunu şikayet etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) mobil iletişim sektörüne ilişkin gelen şikayetlerde ilk sırayı "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli" başlığı aldı.
BTK'nin posta ve elektronik haberleşme sektörleri pazar verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ilk yarısında bilişim teknolojileri alanındaki şikayetler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi.
"BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden mobil, internet sağlayıcılığı, uydu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlerde geçen yılın ilk yarısında 81 bin 271 olan şikayet sayısı, bu yıl 102 bin 712'ye çıktı.
Hizmet bazında bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla şikayet, 49 bin 240 ile mobil iletişim alanına ilişkin yapıldı. Geçen yılın ilk 6 ayında en çok şikayetin iletildiği "internet hizmet sağlayıcılığı" kategorisi ise bu yıl 44 bin 707 ile ikinci sırada yer aldı.
Mobil iletişim sektöründe en fazla şikayet konusu "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli", internet hizmetlerinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi" oldu. Uydu platform ve sabit telefon hizmetinde en fazla şikayet "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin yapıldı.