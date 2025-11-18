BIST 10.729
Brüksel’de DTİK Resepsiyonu: “Türk Diasporası Küresel Arenada Güçleniyor”

Brüksel’de DTİK Resepsiyonu: “Türk Diasporası Küresel Arenada Güçleniyor”

T.C. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nin ev sahipliğinde Brüksel’de düzenlenen DTİK resepsiyonunda konuşan DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Türk iş dünyasının Avrupa’daki etkisinin giderek güçlendiğini vurguladı.

Torunoğulları, “Hem yaşadığımız ülkelere hem de anavatanımıza değer katıyoruz” dedi.

Brüksel’de 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen resepsiyon, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin ev sahipliğinde geniş katılımla düzenlendi. DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları programda yaptığı konuşmada, Türk diasporasının ekonomik, kültürel ve sosyal anlamdaki gücüne dikkat çekti.

Torunoğulları, nazik ev sahipliğinden dolayı Daimi Temsilci Büyükelçi Faruk Kaymakcı’ya ve desteklerinden dolayı DEİK–DTİK Başkanı Nail Olpak’a teşekkür ederek başladı. DTİK’in temel misyonunun dünyanın dört bir yanındaki Türk iş insanlarını ortak bir vizyonda buluşturmak olduğunu vurgulayan Torunoğulları, Avrupa’nın bu vizyonun en güçlü ayağı olduğunu söyledi.

“Diasporamız sadece ekonomik değil, kültürel ve insani bir güç”

Avrupa’daki Türk varlığının stratejik önemine işaret eden Torunoğulları, “Avrupa’daki varlığımızın sadece ekonomik değil; kültürel, sosyal ve insani bir güç olduğunun bilincindeyiz. Bu gücü doğru yönlendirdiğimizde hem yaşadığımız ülkelere hem de anavatanımıza değer kattığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Torunoğulları, Avrupa’da yatırım yapan Türk iş insanları, genç girişimciler, teknoloji profesyonelleri ve öğrencilerle birlikte yeni ortaklıklar geliştirmenin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Bolat ve Büyükelçi Kaymakcı’ya teşekkür

Destekleri için Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a, DEİK Başkanı Nail Olpak’a ve Avrupa’daki tüm büyükelçi ile başkonsoloslara teşekkür eden Torunoğulları, Brüksel’deki buluşmanın Türk diasporasının birlik ve dayanışma ruhunun güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Türkiye markasını daha da güçlendireceğiz”

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu çalışmalarına katkı veren tüm temsilcilere ve gönüllülere teşekkür eden Torunoğulları, DEİK yönetiminin liderliğiyle Türkiye markasının küresel arenada daha da güçleneceğine yürekten inandığını söyledi.

Konuşmasını Cumhuriyetin ikinci yüzyılına atıfla tamamlayan Torunoğulları, Türk diasporasının birlik ve dayanışmasının daha da büyümesi temennisinde bulundu.

