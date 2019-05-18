Brokoli hakkında yeni bir keşif! Bakın hangi özelliği ortaya çıktı

Araştırma ekibinden Pier Paolo Pandolfi, enzime ket vurabilecek doğal içeriğin brokoli ve diğer turpgillerde bulunduğunu ifade ederek, "Kanserin gelişimi açısından kritik bir patikaya giren yeni ve önemli bir oyuncu keşfettik. Bu patika, tümörün büyümesini kontrol eden bir düzenleyici olmanın yanı sıra tedavi seçenekleriyle hedef alabileceğimiz bir Aşil topuğu." değerlendirmesini yaptı.