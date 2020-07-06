Broadway yıldızı Nick Cordero corona virüsüne yenik düştü
ABD'de yaklaşık üç ay önce koronavirüse yakalanan ve virüsün vücudunda oluşturduğu komplikasyon nedeniyle bacağı kesilen ünlü oyuncu Nick Cordero hayatını kaybetti.
Üç ayı aşkın süredir koronavirüs nedeniyle girdiği komada yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu Nick Cordero hayata veda etti. Broadway sahnelerinin yıldızı olan Cordero 41 yaşındaydı.
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Broadway'in ünlü isimlerinden Nick Cordero, binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün yol açtığı komplikasyon sonucu bacağını kaybetmişti.
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Yaklaşık üç aydır koronavirüsle mücadele eden ve geçtiğimiz Nisan'da bacağını kaybeden 41 yaşındaki ünlü oyuncu Nick Cordero, virüse yenik düştü.
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Acı haberi kendisi gibi oyuncu eşi Amanda Kloots, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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