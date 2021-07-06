Britney Spears'ın annesinden 'baba istismarı' için flaş açıklama
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın annesi Lynne Parnell, kızının babası Jamie Spears'ın vasiliğinin kaldırılması yönünde verdiği hukuk mücadelesi hakkında konuştu. Parnell, "Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok acı, çok endişe var" dedi.
39 yaşındaki şarkıcının mahkemedeki ifadesinden bir gün önce yani 22 Haziran'da vasilik istismarının kurbanı olduğunu bildirmek için ABD'nin acil yardım hattını aradığı ortala çıktı. Yayın kuruluşu, şarkıcıya yakın bir kişinin yanı sıra ikamet ettiği Kaliforniya'nın Ventura County'deki kolluk kuvvetinin aramayı doğruladığını aktardı.
The New Yorker, Kaliforniya'daki acil yardım çağrıları genellikle halkın erişimine açık olsa da Ventura County'nin devam eden soruşturma gerekçesiyle Spears'ın arama kayıtlarını kapalı tuttuğunu yazdı.
Amerikan basınının geçtiğimiz günlerde elde ettiği belgeler, Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcının, Britney Spears’ın avukatı Samuel Ingham III tarafından sunulan talebi reddettiğini ortaya koymuştu. Karara göre Spears, babasının korumasında kalmaya devam edecek.
Hayatının kontrolü babasında
Ünlü şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.