Britney Spears'ın annesinden 'baba istismarı' için flaş açıklama

39 yaşındaki şarkıcının mahkemedeki ifadesinden bir gün önce yani 22 Haziran'da vasilik istismarının kurbanı olduğunu bildirmek için ABD'nin acil yardım hattını aradığı ortala çıktı. Yayın kuruluşu, şarkıcıya yakın bir kişinin yanı sıra ikamet ettiği Kaliforniya'nın Ventura County'deki kolluk kuvvetinin aramayı doğruladığını aktardı.