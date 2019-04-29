Britney Spears parkta, Ralph Fiennes uçakta basıldı!

Anna Nicole Smith, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni'nde: Şöhret oluşunu bile 89 yaşındaki milyarder eşiyle evliliğine borçlu olan Smith, Kanye West'i takdim etmek amacıyla çıktığı sahnede skandala yol açtı. Aşırı alkollü Smith, kollarını havaya kaldırarak podyuma çıktı. Zayıfladığını göstermek için öne doğru eğilen ve bu sırada göğüsleri görünen Smith, "Vücudumu beğendiniz mi?" diye sorduğu seyircilerden herhangi bir yanıt alamadı, çünkü salondakilerin de ekran başındaki milyonlar gibi şaşkınlıktan dili tutulmuştu.