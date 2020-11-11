Britney Spears eve mi hapsedildi skandal iddialar babasından korkuyor
2000'lere damga vuran Britney Spears, özel hayatındaki iniş çıkışlarından dolayı babasının vasiliği altına girmişti. ABD'li şarkıcı, babasının 12 yıldır devam eden kontrolünden çıkmak için mahkemeye başvurdu.
1990'lar ve 2000'lerin başında pop müziğin prensesi olarak anılan Britney Spears, 2007'de özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008'de babasının vasiliği altına giren 38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, babasının 12 yıldır devam eden kontrolünden çıkmadığı müddetçe şarkı söylemeyeceğini duyurdu.
Babasının vasiliğinin kalkması için mahkemeye giden Britney Spears'in avukat ekibi, özel hayatı, kariyeri ve mali işlerini kontrol eden babasından korkan şarkıcının vasilik kalkmadığı sürece şarkıcılık kariyerine geri dönmeyeceğini söyledi.
Babasından korkuyor
Los Angeles Üst Mahkemesi'nde James Spears'in vasiliğinin kalkması için görülen davada, avukat Samuel D Ingham III "Müvekkilim babasından korktuğuna ve babası kariyerini yönettiği müddetçe bir daha sanatını icra etmeyeceğine dair beni bilgilendirdi" dedi.
Yargıç Brenda Penny ise baba Spears'in rolünü askıya almayı reddetti, ama askıya alınmasına yönelik gelecekteki dilekçeleri değerlendireceğini belirtti.