Britney Spears eve mi hapsedildi skandal iddialar babasından korkuyor

Babasından korkuyor

Los Angeles Üst Mahkemesi'nde James Spears'in vasiliğinin kalkması için görülen davada, avukat Samuel D Ingham III "Müvekkilim babasından korktuğuna ve babası kariyerini yönettiği müddetçe bir daha sanatını icra etmeyeceğine dair beni bilgilendirdi" dedi.