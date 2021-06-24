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Britney Spears 13 yıllık sırrı itiraf etti: Babam beni istismar ediyor, kölesi oldum, paramı yönetiyor!

Britney Spears 13 yıllık sırrı itiraf etti: Babam beni istismar ediyor, kölesi oldum, paramı yönetiyor!

Babasının hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin ardından Britney Spears sessizliğini bozdu. Spears, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istedi.

Britney Spears 13 yıllık sırrı itiraf etti: Babam beni istismar ediyor, kölesi oldum, paramı yönetiyor!

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Britney Spears, Los Angeles mahkemesine 13 yıl boyunca yaşamını yöneten “İstismarcı” korumaya son verilmesi çağrısında bulundu. Britney Spears, “Ben sadece yaşamımı geri istiyorum” dedi. 2008 yılında yaşadığı bunalım nedeniyle bütün yasal hakları babası Jamie Spears`a devredilen pop ikonunun 13 yıldır her alanda hayati üzerindeki özgürlüğünü tamamen kaybetmiş durumda olduğu iddia ediliyor.

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Britney Spears 13 yıllık sırrı itiraf etti: Babam beni istismar ediyor, kölesi oldum, paramı yönetiyor!

The Guardian'da yer alan habere göre, Spears'ın hayranları ise destek için mahkeme salonunun dışında toplandı ve 'Britney'e özgürlük' sloganları attı.

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Britney Spears 13 yıllık sırrı itiraf etti: Babam beni istismar ediyor, kölesi oldum, paramı yönetiyor!

Ünlü şarkıcının içinde bulunduğu duruma dünya ayağa kalktı! Free Britney hashtag'iyle sosyal medyada Spears'ın babasına tepki tweet'leri yağıyor!

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Britney Spears 13 yıllık sırrı itiraf etti: Babam beni istismar ediyor, kölesi oldum, paramı yönetiyor!

Britney Spears’ın davası sonrasındaki sözleri, dünyada gündem yarattı. Sosyal mecralarda “#FreeBritney” (Britney’e özgürlük) etiketi ile milyonlarca paylaşım yapıldı.

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