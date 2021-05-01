Brezilya'nın dünyaca ünlü Copacabana plajında ceset torbaları
Brezilya, Covid-19 tablosu en kötü olan ülkelerden. Virüs kaynaklı ölüm 400 bini aşarken Rio'daki dünyaca ünlü Copacabana plajının kumlarında,, protesto amacıyla boş ceset torbaları sıralandı.
Dünyaca ünlü Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı. Sivil toplum kuruluşları, vaka ve ölümlerde artan rakamları, içi boş torbalarla protesto etti.
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Grup, salgında ölen 400 bini aşkın kişiyi sembolize eden 400 ceset torbasını kumsala dizdi. "Sorumlu kim" pankartıyla tepki gösteren protestocular; kumlarda mezar kazdı.
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Boş torbalardan birini gömerek. Sembolik bir cenaze töreni de düzenlediler.
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Brezilya, koronavirüs salgınına karşı kötü sınav veren ülkelerin başında geliyor.
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