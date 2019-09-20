Brezilyalı yıldız Neymar'dan arkadaşlarına dudak uçuklatan maaş

Bir diğerinin ise Neymar’ın menajeri gibi çalıştığı, akıl danıştığı kişi ve yıldız futbolcuya en yakın isim olduğu iddia edildi. İkilinin Santos’tan çocukluktan beri tanıştığı ve birbirlerine kardeş kadar yakın olduğu da haberde yer aldı.