Brezilyalı yıldız Neymar'dan arkadaşlarına dudak uçuklatan maaş
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Júnior'un yakın arkadaşlarına maaş verdiği haberleri dünya basınında bomba bir etki yarattı.
İlk olarak İngiliz basınında çıkan haberlere göre Neymar'ın, partilerde kendisine eşlik eden arkadaşlarına ayda 11 bin euro ödediği belirtildi. Brezilya’da bu durumun espri konusu olduğu da belirtilirken, “Eğer Neymar’ın arkadaşıysanız, ülkedeki ekonomik krizden ya da işsizlikten etkilenmezseniz” denildiği yazıldı.
The Sun gazetesinin haberine göre Neymar’ın en yakın üç arkadaşı olarak Gil Cebola, Jota Amancio ve Carlos Henrique gösterildi. Üç ismin de farklı görevleri olduğu iddia edildi.
Üç arkadaşın da Neymar ile birlikte milyon euro’luk rezidansta yaşadığı öğrenildi. İçlerinden birinin, Neymar’ın sosyal medyasından sorumlu olduğu, Brezilyalı yıldızın fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaşan isim olduğu belirtildi.
Bir diğerinin ise Neymar’ın menajeri gibi çalıştığı, akıl danıştığı kişi ve yıldız futbolcuya en yakın isim olduğu iddia edildi. İkilinin Santos’tan çocukluktan beri tanıştığı ve birbirlerine kardeş kadar yakın olduğu da haberde yer aldı.