Brezilyalı oyuncu Jessica May ilk kez açıkladı! Türkiye'ye gelenler bu 5 şeye çok şaşıracak
Türkiye'de Yeni Gelin dizisindeki oyunculuğu ve aksanı ile çok sevilen Jessica May'den Türkiye'ye gelecek olanların gördüğünde çok şaşıracağı o alışkanlıkları anlattı. İşte ünlü isimden 5 özellik...
Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra günlük hayattaki kültürel farkları yakından deneyimleyen Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, çay geleneğinden zengin kahvaltı sofralarına, evlerin önündeki ayakkabılardan trafikteki korna kullanımına ve kolonya alışkanlığına kadar Brezilyalıları Türkiye'de en çok şaşırtan alışkanlıkları anlatarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de yemek sonrası çay içme geleneğini Brezilyalıların en çok şaşırdığı alışkanlıklar listesinde ilk sıraya koydu.
Jessica May, Türkiye'de ev ziyaretlerinde kapı önlerinde ayakkabı bırakma kültürünün Brezilya'da olmadığını ve bu alışkanlığın şaşırtıcı olduğunu belirtti.
Jessica May, Türkiye'de trafikte korna kullanımının yaygınlığını ve Türk sofralarının zenginliğini, özellikle kahvaltı kültürünün Brezilya'dan farklı olduğunu vurguladı.
Brezilya doğumlu oyuncu Jessica May, Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca karşılaştığı kültürel farklılıkları bu kez sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı.
2017'de "Yeni Gelin" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen May, günlük yaşamda Brezilyalıların en çok şaşırdığı alışkanlıkları 5 maddede tek tek anlattı.
İLK SIRADA 'ÇAY' VAR
Türkiye'deki yaşam tarzının kendisi için başlı başına bir keşif süreci olduğunu vurgulayan ünlü isim, ilk sıraya yemek sonrası çay geleneğini koydu. Bu alışkanlığı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmak neredeyse mümkün değil. Çayın yemeğin hazmedilmesine yardımcı olduğu söyleniyor ve mutlaka içmen için ikna ediliyorsun. Çay içmeden kalkmak gerçekten zor"