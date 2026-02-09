Brezilyalı oyuncu Jessica May ilk kez açıkladı! Türkiye'ye gelenler bu 5 şeye çok şaşıracak

İLK SIRADA 'ÇAY' VAR

Türkiye'deki yaşam tarzının kendisi için başlı başına bir keşif süreci olduğunu vurgulayan ünlü isim, ilk sıraya yemek sonrası çay geleneğini koydu. Bu alışkanlığı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmak neredeyse mümkün değil. Çayın yemeğin hazmedilmesine yardımcı olduğu söyleniyor ve mutlaka içmen için ikna ediliyorsun. Çay içmeden kalkmak gerçekten zor"