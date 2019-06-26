Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı Türkiye'den davet aldı

Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı Türkiye'den davet aldı

Ekvador Ligi'nde oynanan Costa-Sierra maçında Brezilyalı hakem Fernanda Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yapıp oyuncuyu trolleyince gündem olmuştu. Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya Türkiye'den davet var.

Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı Türkiye'den davet aldı - Sayfa 1

Ekvador Ligi'nde, Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi. Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar futbolcuyu trollemesiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

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Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı Türkiye'den davet aldı - Sayfa 2

Müsabakada oyunun durduğu bir dakikada yanından geçen oyuncuya bakarak elini arka cebine götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yaptı. Daha sonra Brezilyalı hakem, arka cebinden çıkardığı mendille terini sildi ve oyuncuya bakarak gülümsedi. Hakemin trollemesi, sahadaki futbolcuları da güldürdü.

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Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı Türkiye'den davet aldı - Sayfa 3

Güzelliğiyle ön plana çıktı: Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, bu videonun ardından bir anda sosyal medyada çok konuşulan biri haline geldi. Futbolseverler, Brezilyalı hakemin güzelliğine vurgu yapıp Colombo hakkında esprili yorumlar yaptı.

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Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı Türkiye'den davet aldı - Sayfa 4

Samimi yanıtlar verdi: Türkiye'den birçok kişi sosyal medya üzerinden Brezilyalı hakeme ulaşmayı başardı. Güzel hakem, kendisine gelen mesajlara samimi yanıtlar verdi. 

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