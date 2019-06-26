Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı Türkiye'den davet aldı

Müsabakada oyunun durduğu bir dakikada yanından geçen oyuncuya bakarak elini arka cebine götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yaptı. Daha sonra Brezilyalı hakem, arka cebinden çıkardığı mendille terini sildi ve oyuncuya bakarak gülümsedi. Hakemin trollemesi, sahadaki futbolcuları da güldürdü.