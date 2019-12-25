Brezilyalı futbolcu Hulk boşandığı karısının yeğeniyle ilişkisini itiraf etti

Yaşananların ardından Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, “Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı” denildi.