Brezilyalı futbolcu Hulk boşandığı karısının yeğeniyle ilişkisini itiraf etti
BREZİLYALI futbolcu Hulk 12 yıllık eşinden ayrılmıştı, ünlü oyuncu karısının yeğeniyle cinsel ilişkiye girdiği iddialarını doğruladı.
Futbol hayatına Çin takımlarından Shanghai SIPG'te devam eden Hulk lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Souza'nın adı eski eşi Iran Angelo de Souza'nın yeğeni Camila ile ilişki iddialarına karışmıştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında 12 yıllık eşiyle ayrılık kararı alan Hulk'un, eşinin yeğeniyle ilişkisi olduğu doğrulandı.
Yapılan açıklamada, “Bu cumartesi, Hulk, Camila’nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı” ifadeleri kullanıldı.
Yaşananların ardından Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, “Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı” denildi.