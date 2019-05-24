Brezilya’da insanlıktan utandıran görüntüler

"Podyumdan evlat edinme programı" şeklinde duyurulan organizasyon için OAB Çocuk ve Gençlik Komisyonu Başkanı Tatiane de Barros Ramalho, "Evlat edinilme potansiyeli olan bu çocuklar için düzenlenen gece, insanları evlat edinme hakkında daha fazla bilgiye sahip kılacak. Çocuklar bu geçitle kendilerini özel hissedecekler" ifadelerini kullandı.