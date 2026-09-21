Brent petrol yeniden 100 doların altına geriledi

Dünyanın yakından takip ettiği savaşta belirsizlikler yerini koruyor.

ABD ile İran aylardır devam eden savaşta kalıcı barışı sağlamak adına henüz beklenen adımı atamadı.

Tarafların beklentileri orta yol bulmayı zorlaştırırken bu durum dünya ekonomisini derinden etkiledi.

DÜNYA EKONOMİSİNİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Savaşta birlikte artan petrol fiyatları birçok ülkede akaryakıt zamlarını beraberinde getirdi.

Dünya vatandaşları yakıta erişmekte zorlanırken ülkeler farklı alternatifler aramaya başladı.

SON AÇIKLAMALAR PİYASAYA OLUMLU YANSIDI

Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler ve taraflardan gelen açıklamalar olumlu bir seyire neden oldu.

İki ülke arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılması beklenen diplomatik temaslar öncesinde Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı 100 doların altına geriledi.

Dün 105 dolara kadar yükselen ve günü 103,87 dolardan tamamlayan Brent, bugün saat 17.49 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 düşüşle 99,75 dolara indi.

Aynı dakikalarda WTI ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 92,14 dolardan işlem gördü.

NEW YORK'TA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumu, 22 Eylül'de New York'ta başlayacak.

Bu yıl "Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten BM" temasıyla toplanan Genel Kurul'a 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı, bakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin katılması bekleniyor.

TRUMP İLE PEZEŞKİYAN GÖRÜŞEBİLİR

ABD'de gerçekleşecek dev zirveye İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında Pezeşkiyan ile görüşmenin olabileceği konusunda olumlu sinyal vermişti.