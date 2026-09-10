Brent petrol 107 doları aştı! Petrol fiyatları neden yükseliyor, son fiyat ne kadar?

Brent petrol fiyatlarında 10 Eylül 2026 tarihinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. “Brent petrol kaç dolar oldu?”, “Petrol fiyatları neden yükseliyor?”, “Brent 107 doları geçti mi?” ve “Hürmüz Boğazı petrol fiyatlarını nasıl etkiliyor?” gibi sorular araştırılıyor. Reuters verilerine göre Brent petrol yüzde 6’nın üzerinde yükselerek 107,63 dolara kadar çıktı. Peki petrol neden bu kadar hızlı arttı, yükseliş devam eder mi? İşte detaylar...

BRENT PETROL KAÇ DOLAR OLDU?

10 Eylül 2026’da Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 107,63 dolara kadar yükseldi. Böylece Brent, 100 dolar seviyesini aşmasının ardından yükselişini hızlandırdı. ABD tipi WTI ham petrol de aynı süreçte 102 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki günlük artış yüzde 6’yı aşarken enerji piyasalarında oynaklık belirgin şekilde arttı.

BRENT PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni Orta Doğu’daki güvenlik riskleri ve küresel arzın aksayabileceği endişesi oldu. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken petrol tankerlerine yönelik saldırıların artması, piyasada yeni arz kesintisi korkusu yarattı. Yatırımcılar özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından izliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI PETROL FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Hürmüz Boğazı, küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip. Bölgede gemi trafiğinin belirgin şekilde azalması ve tanker güvenliğine ilişkin risklerin artması, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Reuters’a göre boğazdaki petrol akışının savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kalması, piyasanın arz endişesini canlı tutuyor.

PETROL FİYATLARINDA TANKER SALDIRILARININ ETKİSİ NE?

Son saldırılar petrol fiyatlarındaki hareketi hızlandıran en önemli gelişmeler arasında yer aldı. İran ile ABD arasında petrol taşıyan gemilere yönelik karşılıklı saldırılar gündeme gelirken Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz hattındaki faaliyetleri de taşımacılık riskini artırdı. Bu tablo, hem sigorta hem de navlun maliyetlerini yükselterek petrolün nihai maliyetine ek baskı yapıyor.

ÇİN’İN PETROL TALEBİ FİYATLARI DESTEKLİYOR MU?

Jeopolitik risklerin yanında Çin’den gelen güçlü alımlar da petrol piyasasını destekliyor. Reuters’ın haberine göre Çinli bağımsız rafineriler İran ve Rusya kaynaklı arzın azalması üzerine Batı Afrika, Kanada ve Güney Amerika’dan daha fazla ham petrol almaya yöneldi. Artan spot talep bazı petrol türlerinde primlerin yükselmesine neden oldu.

BRENT PETROL DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Petrolün yönünü önümüzdeki dönemde Orta Doğu’daki çatışmanın seyri, Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılık durumu ve küresel arz belirleyecek. Analistler, gerilimin uzun sürmesi halinde fiyatların yüksek kalabileceğine dikkat çekiyor. Buna karşılık bölgede tansiyonun düşmesi ve sevkiyatın normale dönmesi fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.