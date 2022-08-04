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Breidablik Başakşehir (CANLI YAYIN)

Breidablik Başakşehir (CANLI YAYIN)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk olacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu-Lacivertliler, rövanş öncesi ilk maçtan tur kapısını aralamayı hedefliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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BREİDABLİK BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

BREİDABLİK 0-0 BAŞAKŞEHİR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Breidablik-Başakşehir muhtemel 11'ler:
Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Karl, Eyjolfsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson, Steindorsson

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka 

Breidablik-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak Breidablik-Başakşehir maçını Finlandiyalı hakem Petri Viljanen yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları habermizde.

Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos’ta İstanbul'da oynanacak.

Emre Belözoğlu: Takım gerekeni yapacaktır
Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu, Avrupa arenasında hiçbir maçın kolay geçmediğinin altını çizdi. Genç teknik adam, “Rakibimiz Konferans Ligi’nde 2 tur geçti. Zaten uzun zamandır ligleri de devam ediyor. Doğal olarak fizik olarak hazır ve ritim bulmuş birtakım. Kalitemizi sahaya yansıtıp, avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Takım gerekeni yapacaktır. İşin ciddiyetinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

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