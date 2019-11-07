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Braga Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi deplasmanında Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı üç maçı da kaybeden Beşiktaş hem ilk galibiyetini almak istiyor. Hem de rakibinden kaybettiği rövanşı almanın peşinde. Peki, Braga - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika yönetecek. Maç beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. 

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Abdullah Avcı Portekiz'e gitmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta başından bu yana ağır grip nedeniyle hastanede ve evinde tedavi görüyordu. Abdullah Avcı, dün Portekiz'e giden Beşiktaş kafilesinin başında olamamıştı. Bu sabah yeniden doktor kontrolünden geçen Abdullah Avcı'nın tedavisinin İstanbul'da sürmesine karar verildi. Abdullah Avcı, Braga - Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak. Beşiktaş, Braga maçına yardımcı antrenör Recep Uçar ile çıkacak.

Braga - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Braga: Lima, Sequeira, Pablo, Viana, Esgaio, A.Horta, Fransergio, Palhinha, Galeno, R.Horta, Paulinho

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Caner, Elneny, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Lens, Umut Nayir

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