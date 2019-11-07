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Braga Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi deplasmanında Portekiz ekibi Braga ile karşılaşıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı üç maçı da kaybeden Beşiktaş hem ilk galibiyetini almak istiyor hem de rakibinden kaybettiği rövanşı almanın peşinde... Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz'in Braga takımına konuk oluyor. Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika yönetiyor ve maç beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Braga: 0 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Municipal de Braga 
Saat: 23:00
Hakem: Gediminas Mazeika
Yayın: beIN SPORTS 1

Braga: Eduardo, Sequeira, Wallace, Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransérgio, Viana, Galeno, Esgaio, Palhinha

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Lens, Oğuzhan, Kartal, Boyd, Güven, Umut

Abdullah Avcı Portekiz'e gitmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta başından bu yana ağır grip nedeniyle hastanede ve evinde tedavi görüyordu. Abdullah Avcı, dün Portekiz'e giden Beşiktaş kafilesinin başında olamamıştı. Bu sabah yeniden doktor kontrolünden geçen Abdullah Avcı'nın tedavisinin İstanbul'da sürmesine karar verildi. Abdullah Avcı, Braga - Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak. Beşiktaş, Braga maçına yardımcı antrenör Recep Uçar ile çıkacak.

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