Bradley ve Irina ayrılığına neden olan Lady Gaga konserde hayranlarına küfretti

Gaga, görüntünün rol gereği ortaya çıktığını söylemiş ve cevap olarak şunları söylemişti: "İnsanlar aşkı gördü, ve bizim görmelerini istediğimiz şey de tam olarak buydu. Bu bir aşk şarkısı. Bir Yıldız Doğuyor filmi de bir aşk hikayesi."