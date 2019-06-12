Bradley ve Irina ayrılığına neden olan Lady Gaga konserde hayranlarına küfretti
Bradley Cooper ve Irina Shayk ayrılığının nedeni olarak gösterilen Lady Gaga, Las Vegas'ta verdiği bir konser sırasında hayranlarına sinirlenerek sahneden küfretti.
Bir süredir sosyal medyada ve bazı magazin sitelerinde ismi Bradley Cooper ile Irina Shayk ayrılığının sebepleri arasında yer alan şarkıcı Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcının konseri esnasında hayranları Lady Gaga'ya seslenerek Bradley Cooper'ın nerede olduğunu sordu.
Konser esnasında soruları duyan Lady Gaga, hayranlarına çok sinirlendi ve sahneden hayranlarına dönerek, ''"Bir şey daha, ya kibar olun, ya da s... gidin" dedi. Lady Gaga'ya Oscar performanslarının ardından katıldığı bir programda Bradley ile arasındaki 'çekim' hakkında sorular sorulmuştu.
Gaga, görüntünün rol gereği ortaya çıktığını söylemiş ve cevap olarak şunları söylemişti: "İnsanlar aşkı gördü, ve bizim görmelerini istediğimiz şey de tam olarak buydu. Bu bir aşk şarkısı. Bir Yıldız Doğuyor filmi de bir aşk hikayesi."
Ne olmuştu?
Rus model Irina Shayk ile Oscar adayı oyuncu Bradley Cooper'ın, beş gün önce, 4 yıllık ilişkilerine son verdiklerini açıklamaları magazin gündemine büyük yankı uyandırdı. Shayk'ın, Cooper ile birlikte oturdukları Kaliforniya- Pacific Palisades’teki evinden taşındığı öne sürüldü.