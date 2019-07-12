Bradley Cooper ile ayrılığı olay olan Irina Shayk ayrılık sonrası ilk kez konuştu!
Bradley Cooper'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj veren Irina Shayk, evlilik, annelik ve modellik üzerine konuştu.
Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj veren 33 yaşındaki Rus model, ayrılığı hakkında konuşmamayı tercih etti. Özel hayatını sır gibi saklayan Shayk, hayatının neden merak edildiğiyle ilgili şunları söyledi: “Bence insani bir şey: Sahip olamazsanız sahip olmak istersiniz. Bir perde var ve o perdeyi açmak istiyorsunuz.”
Cooper ile dört yıllık birliktelik yaşayan, ancak evlenmeyen Shayk, “Evliliğe inanıyor muyum? Evet, tabii ki. Evliliğe karşı olanlardan değilim” dedi.
Bradley Cooper ile birlikteliğinden 2 yaşında Lea De Seine adında bir kızı olan Shayk, ebeveynlik felsefesini şöyle açıkladı: “Çocuklarınız için gerçekten kendiniz olmak zorundasınız, aksi halde bir yalanın içinde yaşarsınız.”
“Bana anne olduğunuz için neden daha uzun etek giymek zorunda olduğunuza dair bir neden söyleyin. Hayır. Buna inanmıyorum.