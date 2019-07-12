Bradley Cooper ile ayrılığı olay olan Irina Shayk ayrılık sonrası ilk kez konuştu!

Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj veren 33 yaşındaki Rus model, ayrılığı hakkında konuşmamayı tercih etti. Özel hayatını sır gibi saklayan Shayk, hayatının neden merak edildiğiyle ilgili şunları söyledi: “Bence insani bir şey: Sahip olamazsanız sahip olmak istersiniz. Bir perde var ve o perdeyi açmak istiyorsunuz.”