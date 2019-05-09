Brad Pitt'ten Jennifer Aniston ile yeniden birliktelik iddiasına açıklama
Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin evliliklerinin bitmesinin ardından Pitt'in adı eski eşi Jennifer Aniston ile anılmaya başlamıştı ki Brad Pitt o iddialara cevap verdi.
12 yıl birlikte olan ve 2014’te evlenen, bir zamanlar Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016 yılında aşkı son bulmuştu. Ünlü ikilinin ayrılıklarına neden olarak Angelina Jolie, "yaşanmışlıklar" demişti. Ayrılığın ardından Pitt'in adı eski eşi Jennifer Aniston ile anılmaya başlayınca ise ortalık karışmıştı.
Brad Pitt, şubat ayında, eski eşi Jennifer Aniston’un 50’nci yaş günü partisine katılmıştı. Bu partiden sonra eski evli çiftin yeniden ilişki yaşamaya başladığı söylentileri yayıldı. Brad Pitt kendisine sorulan Jennifer Aniston iddialarına cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde Brad Pitt’e, “Herkes merak ediyor, sen ve Jennifer yeniden birlikte misiniz?” diye soruldu. Pitt’in yanıtı ise, “Aman Tanrım. Pekala, iyi günler” şeklinde oldu. Pitt, yanıtıyla iddiaları ciddiye almadığını gösterdi.
Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2000 ile 2005 yılları arasında evliydi.