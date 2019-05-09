Brad Pitt'ten Jennifer Aniston ile yeniden birliktelik iddiasına açıklama

12 yıl birlikte olan ve 2014’te evlenen, bir zamanlar Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016 yılında aşkı son bulmuştu. Ünlü ikilinin ayrılıklarına neden olarak Angelina Jolie, "yaşanmışlıklar" demişti. Ayrılığın ardından Pitt'in adı eski eşi Jennifer Aniston ile anılmaya başlayınca ise ortalık karışmıştı.