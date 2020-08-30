Brad Pitt'in 29 yaş küçük sevgilisi Alman model Nicole Poturalski evli çıktı!
Brad Pitt'in kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Alman model Nicole Poturalski'nin evli olduğu ortaya çıktı. Pitt ve Poturalski'nin, ünlü modelin kocasının Berlin’deki restoranında tanıştığı konuşuluyor.
Brad Pitt'in, Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialar hala gündemi sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle öpüşürken görüldüğü iddia edilen Pitt, şimdilerde ise bambaşka bir konuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Brad Pitt, Fransa’nın Le Castellet Havaalanı’nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülenmiş ve ikili hakkındaki aşk dedikoduları büyük yankı uyandırmıştı.
Brad Pitt ve sevgilisini gördüklerini söyleyenler, ikilinin jete binerken 'aşık gençler' gibi göründüklerini söylemiş ve tanıklardan biri, "Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi" demişti.
Şimdilerde dilden dile dolanan iddia ise Brad Pitt'in kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin evli olduğu yönünde. Daily Mail'in haberine göre; Poturalski ile Brad Pitt ilk olarak Ağustos 2019’da karşılaştı.