Brad Pitt Oscar Ödülü'nü aldı! Donald Trump'a yaptığı gönderme olay oldu!
2020 92. Oscar Ödül Töreni dün akşam Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Gecede ilk ödülü alan ünlü oyuncu Brad Pitt, kürsüde konuşma yaparken ABD Başkanı Donald Trump'a göndermede bulundu.
ABD'li ünlü oyuncu Brad Pitt, kariyerinde birçok yapıtta rol almış olmasına rağmen hayatında ilk kez Oscar Ödülünü dün gece almış oldu. Sahneye teşekkür konuşması yapmaya çıkan Pitt, Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin göndermede bulunmayı ihmal etmedi.
Hollywood yıldızı Brad Pitt, konuşma süresi ile ilgili yaptığı göndermede "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" ifadelerini kullandı. Pitt'in bu sözlerinden sonra salonda alkış tufanı koptu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton, görevden ayrıldıktan sonra yazmış olduğu kitap sonrasında Trump'ın azil sürecinin fitilini ateşlemişti.
Brad Pitt Kimdir?
18 Aralık 1963’te İngiliz kökenli üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak Oklahoma’da dünyaya geldi. Gerçek adı William Bradley Pitt’ti. Doğumundan hemen sonra Pitt ailesi Springfield’e taşındı. Çocukluğu erkek kardeşi Doug Pitt ve kız kardeşi Julie Neal Pitt’le birlikte Springfield ‘de geçen Brad, Kickapoo Lisesi’nde okumaya başladı.