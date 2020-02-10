Brad Pitt Oscar Ödülü'nü aldı! Donald Trump'a yaptığı gönderme olay oldu!

Hollywood yıldızı Brad Pitt, konuşma süresi ile ilgili yaptığı göndermede "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" ifadelerini kullandı. Pitt'in bu sözlerinden sonra salonda alkış tufanı koptu.