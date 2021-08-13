Bozkurt'tan yükselen acı çığlık! Market, eczane hiçbir şey kalmadı bebek maması ve ilaç gönderin

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin ardından yardım çığlıkları yükselmeye başladı. Sel nedeniyle market, manav, eczane dahil ihtiyaçların giderileceği hiçbir işyerinin kalmadığı belirtilirken, vatandaşın ihtiyaçları yardım ekipleri tarafından karşılanıyor. Aama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, bölgeden yardım çığlıkları yükseliyor. 100'den fazla kayıp var. Sahile vurmuş insan cesetleri Bozkurt'ta 25 olarak açıklanan kayıp sayısını daha da artırmasından endişe ediliyor.