Bozkurt'tan yükselen acı çığlık! Market, eczane hiçbir şey kalmadı bebek maması ve ilaç gönderin
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken bölgeden yardım çığlıkları yükselmeye başladı. İlçede sel nedeniyle insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri market ve eczane kalmadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken 100'den fazla kayıp başvurusu var. Bazı cesetler sahile vurdu...
Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin ardından yardım çığlıkları yükselmeye başladı. Sel nedeniyle market, manav, eczane dahil ihtiyaçların giderileceği hiçbir işyerinin kalmadığı belirtilirken, vatandaşın ihtiyaçları yardım ekipleri tarafından karşılanıyor. Aama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, bölgeden yardım çığlıkları yükseliyor. 100'den fazla kayıp var. Sahile vurmuş insan cesetleri Bozkurt'ta 25 olarak açıklanan kayıp sayısını daha da artırmasından endişe ediliyor.
25 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt'ta 100'den fazla kişi için de 'kayıp' başvurusu yapıldığı açıklandı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Bozkurt'lu bir kadın "Durum çok kötü, bildiğiniz gibi değil. Bozkurt silindi. Market, eczane hiçbir şey kalmadı. Özellikle çocuk mamaları ve ilaç konusunda Bozkurt'a yardım edin" çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak. Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" diye özetlediği felaket bölgesinden yene gelen bir video yürekleri dağladı. Kastamonu'da deniz kenarında görüntü çeken bir kadın gözyaşları içerisinde sahile vurmuş cesetler olduğunu anlattı.