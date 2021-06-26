BIST 1.392
DOLAR 8,76
EURO 10,47
ALTIN 502,07
MEDYA

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bozkır Arslanı Celaleddin 2 Temmuz 2021 Cuma akşamı ATV'de...

Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

Cengiz Han'a meydan okuyup ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den öğrencilere mesaj
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den öğrencilere mesaj
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yalova'da doktorun inanılmaz hayat mücadelesi
Yalova'da doktorun inanılmaz hayat mücadelesi
Baba-oğul 8 yaşındaki kıza tecavüz etti! Köylüler öfkelendi ortalık karıştı
Baba-oğul 8 yaşındaki kıza tecavüz etti! Köylüler öfkelendi ortalık karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Silivri’de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Silivri’de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Kampta patlamış mısır nasıl yapılır kokusuyla mest ediyor!
Kampta patlamış mısır nasıl yapılır kokusuyla mest ediyor!
Müslüm Gürses şarkısı duyan milli takımı inanamadı! Maç sırasında şaşkına çeviren an
Müslüm Gürses şarkısı duyan milli takımı inanamadı! Maç sırasında şaşkına çeviren an
Sesi duyan kaçtı 2 bina çöktü! Dehşete düşüren görüntü
Sesi duyan kaçtı 2 bina çöktü! Dehşete düşüren görüntü
İstanbul'da davranışları ekiplere harekete geçirdi! ATM'de suçüstü yakalandı
İstanbul'da davranışları ekiplere harekete geçirdi! ATM'de suçüstü yakalandı
Yorumlar