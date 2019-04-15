Boyu kısa muhtar adayı sandıkta uzadı

Küçümsendiğim zamanlar oldu

Boyunun kısa olmasından dolayı bazen küçümsendiği anlar olduğunu söyleyen Sever, "Maalesef, 'O yapamaz, onun işi değil, görevi o değil' gibi konuşanlar da oldu. Ancak ben onlara aldırış etmedim. Ben kendi mücadeleme odaklandım, sevdiğim insanlar da bana destek veriyor gerisi çok umurumda olmadı. Olumsuzlukları hiç düşünmedim. Mahallem için güzel çalışmalar yapmak istiyorum. Mahallemize bir sağlık ocağı açabilmesi için girişimlerde bulunacağız. Bu konu ile ilgili gerekli adımlara atmaya başladım. İnsanların bize olan güvenini yapacağımız projeler ile boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.