Boyu 1 metreyi buluyor 24 kilo yiyor! Bursa'da görenler telefona sarıldı
BURSA'da boyu devasa boyutlara ulaşan yuvalar görenleri hayrete düşürdü.
Afrika’da belgesellerden görmeye alıştığımız devasa büyüklükteki dev karınca yuvaları Uludağ’da ortaya çıktı. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.
Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar toprak üzerindeki araç kovuklarına yuva yapıyor. Onun üzerine de ağaç artıklarını, dalları yaparak yuvalarını gerçekleştiriyorlar.
rmana çok faydası olan bu karıncaların hiç zararı dokunmuyor. Bu karıncalar yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kenede dahil zararlı böcekleri temizliyor.
İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu’da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.