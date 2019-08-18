Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor

Demir adam

Her sabah koşu yapıp denize giren ve bisiklet süren Ali Bıdı, bu üç spor branşının profesyonel olarak kullanıldığı spor dalı olan triatlon ile 2016 yılında ilgilenmeye başladı. Kısa sürede tüm yarışlarda kendi yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bıdı, 'demir adam' olarak anılmaya başlandı.