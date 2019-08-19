SON DAKİKA
Suriye'de TSK'ya alçak saldırı! TSK PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık vererek terör hedeflerini vurdu Haberin devamı.

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor

ANTALYA'da vegan beslendiği için bağırsak florası zengin olan iş insanı Ali Bıdı, özel kliniğe bağışladığı dışkısıyla bağırsak hastalarına çare oluyor. Karşılığında ise para almayan Bıdı'nın isteğiyle özel klinik, üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor - Sayfa 1

Antalya'da iş insanı Ali Bıdı, çocuk yaşta geçirdiği verem hastalığı nedeniyle doğal yollarla beslenerek, iyileşince beslenme düzeninin yaşam koşullarına etkisi üzerine inceleme yapma kararı aldı.

113
Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor - Sayfa 2

Türkiye'ye dönünce vegan oldu

Askerden geldikten sonra gittiği Almanya'da 16 yıl boyunca beslenme yöntemleri ve sağlıklı yaşam üzerine çeşitli araştırmalar yapan Bıdı, Türkiye'ye dönünce vegan oldu. Hayvansal ürünler tüketmeyen, sebze ve meyveye dayalı beslenme düzeni olan, veganlığa kısa sürede uyum sağlayan Bıdı sağlıklı yaşamak için spora da başladı. 

213
Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor - Sayfa 3

Demir adam 

Her sabah koşu yapıp denize giren ve bisiklet süren Ali Bıdı, bu üç spor branşının profesyonel olarak kullanıldığı spor dalı olan triatlon ile 2016 yılında ilgilenmeye başladı. Kısa sürede tüm yarışlarda kendi yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bıdı, 'demir adam' olarak anılmaya başlandı.

313
Böylesi ne duyuldu ne de görüldü! Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor - Sayfa 4

Doktoru kırmadı

Kahvaltıda dahi meyve ve sebze tüketen Bıdı, toplantıda tanıştığı iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Dr. Didem Karavelioğlu'nun muayene talebini geri çevirmedi. Dışkı örneği alınan Bıdı'nın bağırsak florasının, yararlı bakteri açısından zengin olduğu tespit edildi.

413