Böylesi görülmedi İstanbul'da doktorlar şaşkına döndü! 'Ölürsün' denilmişti aynı anda 4 tane...
İSTANBUL'da 72 yaşındaki Vasfiye Yardım, 2 ay önce fenalaşıp gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.
Geçtiğimiz Şubat ayında fenalaşınca hastaneye kaldırılan Yardım'da hepsi birbirinden riskli, ameliyat edilmesi gereken 3 hastalık tespit edildi. Gittikleri her hastanede, ameliyattan çıkamayacağı, çıksa bile yoğun bakımdan çıkmasının zor olduğu söylenen yaşlı kadın için kızları çaresizce şifa aradı.
Vasfiye Yardım son bir umutla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal’a gitti. Yardım’ın kalbinde 3 damarın tıkalı olduğu, kalp kapakçığının değiştirilmesi gerektiği ve kalp damarlarında “fistül (anormal bağlantı)” nedeniyle temiz kanla kirli kanın birbirine karıştığı saptandı.
Çaresizce annesini ameliyat edebilecek bir cerrah aradıklarını anlatan Nazan Yardım, “Farklı hastanelere başvurduk ama ameliyatı kaldıramayacağı, ameliyat olmazsa da ölüm riskinin olduğu söylendi. Saatli bir bombayla yaşıyormuş meğerse." diye konuştu.
"Kendisini takip eden doktoruna danıştık öncelikli olarak. Bu ameliyatın yapılması gerektiği yönünde karar çıktı" diyen Yardım "Bu hasta ameliyat olsa da ölecek, olmasa da ölecek denildi. O kadar çaresizdik ki? Yaptırsak da ölür, yaptırmasak da ölür, diyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyorduk” dedi.