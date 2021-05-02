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Böylesi görülmedi İstanbul'da doktorlar şaşkına döndü! 'Ölürsün' denilmişti aynı anda 4 tane...

Demirören Haber Ajansı
Böylesi görülmedi İstanbul'da doktorlar şaşkına döndü! 'Ölürsün' denilmişti aynı anda 4 tane...

İSTANBUL'da 72 yaşındaki Vasfiye Yardım, 2 ay önce fenalaşıp gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.

Böylesi görülmedi İstanbul'da doktorlar şaşkına döndü! 'Ölürsün' denilmişti aynı anda 4 tane...

Geçtiğimiz Şubat ayında fenalaşınca hastaneye kaldırılan Yardım'da hepsi birbirinden riskli, ameliyat edilmesi gereken 3 hastalık tespit edildi. Gittikleri her hastanede, ameliyattan çıkamayacağı, çıksa bile yoğun bakımdan çıkmasının zor olduğu söylenen yaşlı kadın için kızları çaresizce şifa aradı.

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Böylesi görülmedi İstanbul'da doktorlar şaşkına döndü! 'Ölürsün' denilmişti aynı anda 4 tane...

Vasfiye Yardım son bir umutla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal’a gitti. Yardım’ın kalbinde 3 damarın tıkalı olduğu, kalp kapakçığının değiştirilmesi gerektiği ve kalp damarlarında  “fistül (anormal bağlantı)” nedeniyle temiz kanla kirli kanın birbirine karıştığı saptandı. 

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Böylesi görülmedi İstanbul'da doktorlar şaşkına döndü! 'Ölürsün' denilmişti aynı anda 4 tane...

Çaresizce annesini ameliyat edebilecek bir cerrah aradıklarını anlatan Nazan Yardım, “Farklı hastanelere başvurduk ama ameliyatı kaldıramayacağı, ameliyat olmazsa da ölüm riskinin olduğu söylendi. Saatli bir bombayla yaşıyormuş meğerse." diye konuştu.

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Böylesi görülmedi İstanbul'da doktorlar şaşkına döndü! 'Ölürsün' denilmişti aynı anda 4 tane...

 "Kendisini takip eden doktoruna danıştık öncelikli olarak. Bu ameliyatın yapılması gerektiği yönünde karar çıktı" diyen Yardım "Bu hasta ameliyat olsa da ölecek, olmasa da ölecek denildi. O kadar çaresizdik ki? Yaptırsak da ölür, yaptırmasak da ölür, diyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyorduk” dedi.

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