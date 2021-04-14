BIST 1.400
DOLAR 8,08
EURO 9,67
ALTIN 453,05

Böylesi görülmedi! Gökçe Kırgız'ın hem ismi hem şarkısı çalındı mahkemelik oldu

Böylesi görülmedi! Gökçe Kırgız'ın hem ismi hem şarkısı çalındı mahkemelik oldu

15 yıl önce 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız'ın eserini ve markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Gökçe Kırgız Doğan'a açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Böylesi görülmedi! Gökçe Kırgız'ın hem ismi hem şarkısı çalındı mahkemelik oldu

Marka haline getirdiği adını kötü şekilde kullanarak itibar kaybına uğradığını iddia eden Gökçe Kırgız, Fikri Sinai Haklar Hukuk mahkemesine başvurdu. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya davacı Gökçe Kırgız ve taraf avukatları katıldı. 

111
Böylesi görülmedi! Gökçe Kırgız'ın hem ismi hem şarkısı çalındı mahkemelik oldu

 Gökçe Kırgız'ın avukatı, "Davaya konu olan 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyı 2006-2007 yılında benim müvekkilim seslendirdiği halde o zamanlar yaşı küçük olduğu için marka patentine başvurmamıştır." dedi.

211
Böylesi görülmedi! Gökçe Kırgız'ın hem ismi hem şarkısı çalındı mahkemelik oldu

Kırgız'ın avukatı "Davalının gerçek isim Merve Doğan olduğu halde müvekkilimin ismini kullanarak piyasada yer etti. Daha sonra da ismini değiştirerek müvekkilime ait olan Gökçe Kırgız ismini aldı. Müvekkilim adını kullanarak itibar kaybı yaşatmıştır" diyerek, davanın kabul edilmesini talep etti.

311
Böylesi görülmedi! Gökçe Kırgız'ın hem ismi hem şarkısı çalındı mahkemelik oldu

Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da Gökçe Kırgız oldu." ifadelerini kullandı.

411