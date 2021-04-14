Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da Gökçe Kırgız oldu." ifadelerini kullandı.