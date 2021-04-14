Böylesi görülmedi! Gökçe Kırgız'ın hem ismi hem şarkısı çalındı mahkemelik oldu
15 yıl önce 'Kalbime Gömerim O Zaman' şarkısıyla ünlenen Gökçe Kırgız'ın eserini ve markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Gökçe Kırgız Doğan'a açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Marka haline getirdiği adını kötü şekilde kullanarak itibar kaybına uğradığını iddia eden Gökçe Kırgız, Fikri Sinai Haklar Hukuk mahkemesine başvurdu. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya davacı Gökçe Kırgız ve taraf avukatları katıldı.
Gökçe Kırgız'ın avukatı, "Davaya konu olan 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyı 2006-2007 yılında benim müvekkilim seslendirdiği halde o zamanlar yaşı küçük olduğu için marka patentine başvurmamıştır." dedi.
Kırgız'ın avukatı "Davalının gerçek isim Merve Doğan olduğu halde müvekkilimin ismini kullanarak piyasada yer etti. Daha sonra da ismini değiştirerek müvekkilime ait olan Gökçe Kırgız ismini aldı. Müvekkilim adını kullanarak itibar kaybı yaşatmıştır" diyerek, davanın kabul edilmesini talep etti.
Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise "Müvekkilim önce sahne adı olarak 'Gökçe Kırgız' ismi kullandı. Daha sonra isim değişikliği yaptı ve gerçek adı da Gökçe Kırgız oldu." ifadelerini kullandı.